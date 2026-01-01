LPG Price: नए साल में महंगे हुए गैस सिलेंडर के दाम, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?
1 जनवरी यानी नए साल के दिन गैस एजेंसी ने महंगाई का झटका (LPG Price Hike) दिया है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर की कीमत (LPG Price) में बढ़ोतरी की गई है। ...और पढ़ें
1 जनवरी के दिन जहां देशभर में नए साल का उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर गैस एजेंसी ने आज सुबह महंगाई का झटका दिया है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। आइए जानते हैं कि अब आपके शहर में 14 और 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम कितना हुआ है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
(ये स्टोरी अपडेट हो रही है)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।