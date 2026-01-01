LPG Price: नए साल में महंगे हुए गैस सिलेंडर के दाम, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?

1 जनवरी के दिन जहां देशभर में नए साल का उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर गैस एजेंसी ने आज सुबह महंगाई का झटका दिया है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। आइए जानते हैं कि अब आपके शहर में 14 और 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम कितना हुआ है।