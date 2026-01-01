Language
    LPG Price: नए साल में महंगे हुए गैस सिलेंडर के दाम, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:20 AM (IST)

    1 जनवरी यानी नए साल के दिन गैस एजेंसी ने महंगाई का झटका (LPG Price Hike) दिया है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर की कीमत (LPG Price) में बढ़ोतरी की गई है। ...और पढ़ें

    1 जनवरी के दिन जहां देशभर में नए साल का उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर गैस एजेंसी ने आज सुबह महंगाई का झटका दिया है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। आइए जानते हैं कि अब आपके शहर में 14 और 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम कितना हुआ है। 

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)

