LPG Price 1 October: दिवाली से पहले महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, आपके शहर में कितनी हुई कीमत
अक्टूबर के महीने कई बड़े त्योहार जैसे दिवाली और दशहरा आने वाले हैं। ऐसे में खर्चा भी जमकर होगा। त्योहार आने से पहले गैस एजेंसी की ओर से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। 1 अक्टूबर 2025 यानी आज गैस एजेंसी (LPG Price 1 October) की ओर से एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है।
अक्टूबर के महीने कई बड़े त्योहार जैसे दिवाली और दशहरा आने वाले हैं। ऐसे में खर्चा भी जमकर होगा। त्योहार आने से पहले गैस एजेंसी की ओर से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। 1 अक्टूबर 2025 यानी आज गैस एजेंसी की ओर से एलपीजी सिलेंडर (LPG Price 1 October) के दामों में बढ़ोतरी की गई है।
ये बात ध्यान देने वाली है कि गैस एजेंसी की ओर से केवल 19 किलो वाले सिलेंडर में बदलाव किया गया है। इन सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादातर होटल,रेस्टोरेंट इत्यादि में होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपके शहर में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई है?
आपके शहर में कितना हुआ दाम?
ऊपर दी गई टेबल से हम समझ सकते हैं कि गैस एजेंसी की ओर से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कोलकाता और चेन्नई में की गई है। कोलकाता में पहले 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1684 रुपये थी, जो अब 1700.5 रुपये हो गई है। ऐसे ही चेन्नई में 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम 1738 रुपये से बढ़कर 1754.5 रुपये हो गया है। इसी तरह दिल्ली में 19 वाले सिलेंडर में 15.5 रुपये का इजाफा किया गया है। वहीं मुंबई में 15.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
अब जान लेते हैं कि 14 किलो वाले सिलेंडर का दाम कितना हुआ है?
14 किलो वाले सिलेंडर का दाम
आपको बता दें कि गैस एजेंसी की ओर से 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इनके दाम पहले जैसे ही है।
