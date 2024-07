देश की आठवीं सबसे बड़ी कंपनी बनी LIC, सरकारी कंपनियों में अब सिर्फ SBI से पीछे

आज एलआईसी के शेयरों में करीब ढाई फीसदी का उछाल आया। इसकी बदौलत सरकारी बीमा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अब एलआईसी भारत की आठवीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी हो गई है। अगर कुल सरकारी कंपनियों की बात करें, तो यह State Bank of India के बाद दूसरे स्थान पर आ गई।

अगर बाकी इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें, तो इस साल की शुरुआत सिर्फ ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd ही एलआईसी के आसपास दिखती है, जिसने 32.93 फीसदी का रिटर्न दिया है। HDFC Life Insurance Company Ltd का स्टॉक 6.31 बढ़ा है। SBI Life Insurance Company Ltd के शेयरों में 18.66 फीसदी की तेजी आई है।

LIC ने IDFC First Bank में बढ़ाई हिस्सेदारी

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने प्राइवेट सेक्टर के IDFC First Bank में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। सरकारी बीमा कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने 4 जुलाई को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में 0.20 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई। उसने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर (PPO) के जरिए 80.63 रुपए प्रति शेयर के भाव से निवेश कर बैंक में अपने स्टेक में इजाफा किया है।

यह भी पढ़ें : Tech Mahindra Share: टेक महिंद्रा के शेयर में उतार-चढ़ाव, सुबह की भारी गिरावट से उबरा स्टॉक