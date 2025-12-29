Language
    Ladli Behna Yojana: 1 जनवरी से इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ, कहीं आप तो नहीं है शामिल, कैसे करें अपना बचाव?

    By Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    1 जनवरी से कुछ महिलाओं को लाड़ली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) का लाभ नहीं मिलेगा। लाड़ली बहन योजना देश के कई राज्यों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। लाड़ली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने का काम किया जाता है। हालांकि कुछ महिलाओं को 31 दिसंबर के बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि आप ई-केवाईसी ((Ladli Behna Yojana e-KYC)  पूरा कर लें।

     देश के कई राज्यों में  राज्य सरकार द्वारा लाड़ली बहन योजना चलाई जा रही है। आज आधार से लेकर हर एक योजना के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। लाड़ली बहन योजना का लाभ पाने के लिए ये जरूरी की आप ई-केवाईसी पूरा करें। ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आपके पास 31 दिसंबर का समय है। 

    31 दिसंबर के बाद अगर कोई महिला ई-केवाईसी पूरा नहीं करती तो आपको स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा।

    चलिए जानते हैं कि आप ये ई-केवाईसी कैसे पूरा कर सकते हैं। 

    कैसे करें ई-केवाईसी?

    • सबसे पहले अपने राज्य के लाड़ली बहन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए।
    • यहां होमपेज पर ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • अब यहां आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और जो ओटीपी आया है उसे डाले।
    • फिर अगर आपकी ई-केवाईसी पहले से पूरी है, तो आपको लिखा आएगा कि ई-केवाईसी पहले से हो चुकी है। 
    • अगर ई-केवाईसी पहले से नहीं हुई है, पात्रता चेक करने के बाद आपको पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल, ओटीपी दर्ज करना होगा। 
    • अब अंत में आपको कास्ट कैटेगरी चुनना होगा और दो घोषणाएं करनी होगी पहली कि परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है और दूसरा परिवार में केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही हो। 
    • अब चेक बॉस पर क्लिक कर, सबमिट कर दें।
    • अंत में आपको लिखा दिखेगा ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। 

