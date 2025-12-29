Ladli Behna Yojana: 1 जनवरी से इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ, कहीं आप तो नहीं है शामिल, कैसे करें अपना बचाव?

नई दिल्ली। लाड़ली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने का काम किया जाता है। हालांकि कुछ महिलाओं को 31 दिसंबर के बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि आप ई-केवाईसी ((Ladli Behna Yojana e-KYC) पूरा कर लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देश के कई राज्यों में राज्य सरकार द्वारा लाड़ली बहन योजना चलाई जा रही है। आज आधार से लेकर हर एक योजना के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। लाड़ली बहन योजना का लाभ पाने के लिए ये जरूरी की आप ई-केवाईसी पूरा करें। ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आपके पास 31 दिसंबर का समय है।