Kotak Mahindra Bank Q1 Results: जून तिमाही में मुनाफा 67 प्रतिशत बढ़ा, NPA आधा प्रतिशत के नीचे पहुंचा

Kotak Mahindra Bank Q1 Results कोटक महिंद्रा बैंक के मुनाफा 67 प्रतिशत बढ़कर 3452 करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) पहली तिमाही में 33 प्रतिशत बढ़कर 6234 करोड़ रुपये हो गई है जो कि पिछले साल समान अवधि में 4697 करोड़ रुपये पर थी। वहीं बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 19 प्रतिशत रही है।

बैंक का नेट एनपीए 0.40 प्रतिशत जून तिमाही में हो गया है।

