महक रही किसानों की किस्मत! कन्नौज के फूलों से बन रहा इत्र; हो रही लाखों की कमाई
कन्नौज, जो अपने इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अब फूलों की खेती का केंद्र बन रहा है। किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर गुलाब, चमेली जैसे सुगंधित फूलों की खेती से लाखों कमा रहे हैं, जिससे उनकी आय में स्थिरता आई है।
HighLights
किसान पारंपरिक फसलों से फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे
गुलाब, चमेली जैसे सुगंधित फूलों से लाखों की कमाई हो रही
एफएफडीसी जैसी संस्थाएं वैज्ञानिक खेती में किसानों की मदद कर रही
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में अपने इत्र उद्योग के लिए मशहूर कन्नौज अब फूलों की खेती के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी बिक्री से लाखों रुपए कमा रहे हैं।
खेतों में उगाए गए फूल स्थानीय बाजारों में भेजे जाते हैं और कन्नौज के मशहूर इत्र बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कन्नौज के किसान गजेंद्र कुशवाहा ने आईएएनएस से कहा, "यह काफी लंबे समय से हो रहा है। लगभग 30-40 वर्षों से। फूलों की खेती कन्नौज में एक पुरानी फसल है। कन्नौज में गुलाब की खेती होती है और अभी इसकी दर लगभग 70 रुपए चल रही है। यहां हम गुलाब, चमेली (बेला) और मेंहदी उगाते हैं।"
पूरे साल निकलते हैं गुलाब
कुशवाहा ने बताया, "हमारे गुलाब साल के 12 महीनों तक निकलते हैं। बस बरसात में 2 महीने फूल नहीं निकलते हैं। वहीं बेला 6 महीने तक निकलती है। फूलों की यह खेप कन्नौज मंडी में जाती है।"
खुशबूदार फूलों की खेती
बता दें कि किसान गुलाब, चमेली (बेला) और मेंहदी जैसे खुशबूदार फूलों की खेती करते हैं, जिनका इस्तेमाल पारंपरिक इत्र और परफ्यूमरी में किया जाता है। पारंपरिक फसलों से हटकर फूलों की खेती की ओर बढ़ने से किसानों को स्थानीय बाजारों और इत्र बनाने वालों की लगातार मांग का फायदा मिल रहा है। इससे उनकी आमदनी में स्थिरता आई है।
एफएफडीसी करती है मदद
एफएफडीसी जैसी संस्थाएं वैज्ञानिक खेती और तेल निकालने में मदद करती हैं जबकि स्थानीय आसवनकर्ता पारंपरिक देग-भपका इत्र बनाने के लिए ताजा फसल पर निर्भर रहते हैं।
हालांकि, इसमें चुनौतियां भी हैं। गर्मी की लहर और उसी दिन फूल तोड़ने की जरूरत से फूलों की पैदावार, खुशबू की तीव्रता और कीमतों पर असर पड़ सकता है। फिर भी, कन्नौज के किसान फूलों की खेती को अपनी पहचान और कमाई का नया जरिया बना रहे हैं।
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