JSW Steel Q1 Results JSW ग्रुप की कंपनी JSW Steel ने अपने जून तिमाही 2023-24 का रिजल्ट जारी किया है। नतीजों के मुताबिक कंपनी का नेट प्रॉफिट तीन गुना बढ़ गया है। अब ये 2428 करोड़ रुपये दर्ज हुआ है। कंपनी के सालाना इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

JSW Steel Q1 Results: कंपनी को पहली तिमाही में हुआ 2,428 करोड़ का मुनाफा

