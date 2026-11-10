अरबपतियों की लिस्ट में दो पायदान खिसके जेन्सेन हुआंग, दौलत ₹69200 करोड़ घटी; ₹7.5 लाख करोड़ के तलाक का सवाल बाकी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के दिग्गज माने जाते हैं, ने अपनी पत्नी लोरी हुआंग को धोखा देने की बात स्वीकार की है। यह बात तब सामने आई जब एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ उनके संबंधों की खबरें आईं।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि वह बिजनेस एग्जीक्यूटिव चीन के लिए जानकारी जुटा रही थी। इस खुलासे के बाद एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिसके नतीजे में उनकी संपत्ति में अरबों डॉलर की कमी आई है। वे वैश्विक अमीरों की लिस्ट में नीचे खिसक गए हैं।

कितनी घटी नेटवर्थ? हुआंग के संबंधों को लेकर चल रही जांच के बीच एनवीडिया के शेयर पर दबाव देखा गया, जिससे उनकी संपत्ति घटी। फोर्ब्स के अनुसार, 9 नवंबर को ट्रेडिंग के पहले आधे घंटे में ही हुआंग की नेट वर्थ 7.4 अरब डॉलर घटकर 154.7 अरब डॉलर रह गई।

दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में वे आठवें स्थान से खिसककर 10वें स्थान पर आ गए।

हुआंग ने माफी मांगी शेयर में ये गिरावट तब आई, जब एनवीडिया ने उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की, जिनमें कहा गया था कि हुआंग किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना हो सकते हैं। हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे एक मैसेज में अपने अफेयर को स्वीकार किया और अपनी पत्नी तथा बच्चों को दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगी।

उन्होंने यह भी कहा कि वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। एनवीडिया के बोर्ड के मुताबिक उनके पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्यों से कोई समझौता हुआ है।

अभी भी कंपनी का नेतृत्व कर रहे बता दें कि हुआंग अभी भी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। निवेशकों के लिए चिंता का सबब केवल हुआंग का निजी जीवन नहीं है। एनवीडिया ग्लोबल AI क्रांति के केंद्र में है और इसके CEO को लेकर बनी अनिश्चितता टेक्नोलॉजी शेयरों के लिए पहले से ही अस्थिर चल रहे इस दौर को और अधिक जटिल बना सकती है।

तलाक पर सवाल हुआंग की निजी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा वित्तीय सवाल यह है कि अगर उनका तलाक होता है, तो उनकी संपत्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर हुआंग की संपत्ति को बराबर-बराबर बांटा जाए, तो लोरी को लगभग 81.1 अरब डॉलर मिल सकते हैं। यह रकम जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को मिले लगभग 35 अरब डॉलर के सेटलमेंट से कहीं ज्यादा हो सकती है।