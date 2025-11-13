जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED ने किया अरेस्ट

नई दिल्ली। आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करने वाली सरकारी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल्टी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि मनोज गौड़ को घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच को लेकर गिरफ्तार किया गया है।