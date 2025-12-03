जयंद्रन वेणुगोपाल कौन हैं? जिन्हें मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की कंपनी में मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट के पूर्व एग्जीक्यूटिव जयंद्रन वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है, जो भारत के सबसे बड़े रिटेलर में एक और महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्तर की नियुक्ति है, जो सार्वजनिक लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है।

अपनी नई भूमिका में, वेणुगोपाल आरआरवीएल की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और मनोज मोदी के मार्गदर्शन में कंपनी की नेतृत्व टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। फ्लिपकार्ट में वेणुगोपाल की भूमिका वेणुगोपाल वॉलमार्ट समर्थित फ्लिपकार्ट से रिलायंस रिटेल में शामिल हुए, जहां उन्होंने हाल ही में मुख्य उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीपीटीओ) के रूप में कार्य किया। फ्लिपकार्ट में, उन्होंने उत्पाद, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डेटा विज्ञान, आईटी, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी बड़ी, बहु-कार्यात्मक टीमों का नेतृत्व किया। उन्होंने केंद्रीय राजस्व, ग्राहक वृद्धि और प्रतिधारण, विपणन, मुद्रीकरण पहलों, और बाह्यीकरण एवं वाणिज्य क्लाउड व्यवसाय का भी निरीक्षण किया।

मिंत्रा और जबोंग में भी निभाई जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट से पहले , वेणुगोपाल ने मिंत्रा और जबोंग में सीपीटीओ के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने तेजी से पैमाने और लाभप्रदता में सुधार के दौर के दौरान उत्पाद, इंजीनियरिंग और डेटा कार्यों का नेतृत्व किया।

उनके पूर्व कैरियर में याहू और अमेज़न वेब सर्विसेज में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाएं भी शामिल हैं, जहां उन्होंने वैश्विक प्रौद्योगिकी और वाणिज्य प्लेटफार्मों के निर्माण और विस्तार में योगदान दिया। रिलायंस रिटेल में क्या करेंगे बड़े काम घटनाक्रम से परिचित लोगों के अनुसार, आरआरवीएल में उनके कार्यक्षेत्र में समूह के खुदरा पोर्टफोलियो को मजबूत करना, सर्व-चैनल विस्तार में तेजी लाना, तथा मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी-आधारित परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देना शामिल है।