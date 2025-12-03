Language
    जयंद्रन वेणुगोपाल कौन हैं? जिन्हें मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की कंपनी में मिली बड़ी जिम्मेदारी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट के पूर्व अधिकारी जयंद्रन वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। वे ईशा अंबानी और मुकेश अ ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट के पूर्व एग्जीक्यूटिव जयंद्रन वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है, जो भारत के सबसे बड़े रिटेलर में एक और महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्तर की नियुक्ति है, जो सार्वजनिक लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है।

    अपनी नई भूमिका में, वेणुगोपाल आरआरवीएल की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और मनोज मोदी के मार्गदर्शन में कंपनी की नेतृत्व टीम के साथ मिलकर काम करेंगे।

    फ्लिपकार्ट में वेणुगोपाल की भूमिका

    वेणुगोपाल वॉलमार्ट समर्थित फ्लिपकार्ट से रिलायंस रिटेल में शामिल हुए, जहां उन्होंने हाल ही में मुख्य उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीपीटीओ) के रूप में कार्य किया। फ्लिपकार्ट में, उन्होंने उत्पाद, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डेटा विज्ञान, आईटी, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी बड़ी, बहु-कार्यात्मक टीमों का नेतृत्व किया। उन्होंने केंद्रीय राजस्व, ग्राहक वृद्धि और प्रतिधारण, विपणन, मुद्रीकरण पहलों, और बाह्यीकरण एवं वाणिज्य क्लाउड व्यवसाय का भी निरीक्षण किया।

    मिंत्रा और जबोंग में भी निभाई जिम्मेदारी

    फ्लिपकार्ट से पहले , वेणुगोपाल ने मिंत्रा और जबोंग में सीपीटीओ के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने तेजी से पैमाने और लाभप्रदता में सुधार के दौर के दौरान उत्पाद, इंजीनियरिंग और डेटा कार्यों का नेतृत्व किया।

    उनके पूर्व कैरियर में याहू और अमेज़न वेब सर्विसेज में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाएं भी शामिल हैं, जहां उन्होंने वैश्विक प्रौद्योगिकी और वाणिज्य प्लेटफार्मों के निर्माण और विस्तार में योगदान दिया।

    रिलायंस रिटेल में क्या करेंगे बड़े काम 

    घटनाक्रम से परिचित लोगों के अनुसार, आरआरवीएल में उनके कार्यक्षेत्र में समूह के खुदरा पोर्टफोलियो को मजबूत करना, सर्व-चैनल विस्तार में तेजी लाना, तथा मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी-आधारित परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देना शामिल है।

    वेणुगोपाल के पास खुदरा, ई-कॉमर्स, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय परिवर्तन के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

    उन्होंने अर्बाना-शैंपेन स्थित इलिनोइस विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोहरी मास्टर डिग्री तथा गिंडी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

    वी. सुब्रमण्यम रिलायंस रिटेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे, जो आरआरवीएल की सहायक कंपनी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) समूह के तहत सभी खुदरा कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

