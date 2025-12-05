ITR Refund 2025 अभी तक नहीं आया? कहां करें शिकायत; कितने दिन बाद मिल जाएगा रिफंड
नई दिल्ली। 2 महीने से ज्यादा हो गए और बहुत से टैक्सपेयर्स को अभी तक आईटीआर रिफंड नहीं मिल पाया है। आप इसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि इसे लेकर क्या प्रोसेस है और आपको अपना रिफंड कब तक मिल सकता है?
सबसे पहले जानते हैं कि आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं।
कैसे करें शिकायत?
आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही ईमेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं।
अगर आपको ये जानना है कि आपका रिफंड कब तक आएगा, तो इसके लिए स्टेटस चेक करें।
कैसे करें स्टेटस चेक?
स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2- अब यहां यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
स्टेप 3-यहां आपको ई-फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर Income Tax Return पर जाना होगा।
स्टेप 4- इसके बाद View Filed Return वाले विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 5- इस तरह से आप आसानी से रिफंड स्टेटस पता लगा सकते हैं।
ये भी हो सकता है कि आपका पैन, आधार से लिंक न हो इसलिए भी आपको अभी तक रिफंड न मिला हो। आप 31 दिसंबर तक ही पैन से आधार लिंक कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पैन से आधार लिंक करने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें।
स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।
मैसेज के जरिए ऐसे करें लिंक
आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको
नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से
UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।
स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।
आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऊपर बताए गए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
