ITR Refund 2025: रिफंड लेट होने पर इनकम टैक्स विभाग देगा ब्याज? क्या है इसे लेकर नियम

नई दिल्ली। आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing 2025) के बाद सभी टैक्सपेयर्स बेसब्री से रिफंड (ITR Refund 2025) का इंतजार करते हैं। आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन इस बार इनकम टैक्स ने सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने के लिए 16 सितंबर का समय दिया था।

ये पहले 15 सितंबर था, जिसे टैक्सपेयर्स की डिमांड में एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस बीच ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि रिफंड लेट होने पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से रिफंड के साथ ब्याज दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या नियम है और किन्हें इसका फायदा मिलता है?

क्या है इसे लेकर नियम? आयकर अधिनियम की धारा 244A के अनुसार अगर रिफंड में देरी होती है, तो ऐसे में 6 फीसदी ब्याज रिफंड के साथ दिया जाता है। ये उस तारीख से कैलकुलेट होता है, जब से रिफंड देय हो। लेकिन इस ब्याज को पाने के लिए एक शर्त है कि आपकी ये देरी गलत फाइलिंग या जानकारी में गलती की वजह से न हो।