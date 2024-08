ITR Filing का बना नया रिकॉर्ड, 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ से ज्यादा आईटीआर हुए फाइल

पीटीआई, नई दिल्ली। AY 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब जा चुकी है। टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2024 (बुधवार) तक रिटर्न फाइल करना था। अगर कोई टैक्सपेयर इस समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करता है तो उसे पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

More than 7 crore ITRs have been filed so far (31st July), out of which over 50 lakh ITRs have been filed today till 7 pm!