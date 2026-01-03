Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Saturday Bank Holiday: आज शनिवार बैंक खुलेंगे या नहीं, आपके शहर में 3 जनवरी 2026 को बैंक खुले हैं या बंद?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:38 AM (IST)

    आज 3 जनवरी 2026 को अधिकांश राज्यों में बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि यह महीने का पहला शनिवार (Saturday bank holiday) है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में हज़रत अ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नई दिल्ली। भारत में बैंक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवकाशों के अनुसार बंद रहते हैं, जो राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होते हैं। आमतौर पर कई ग्राहक अपने बैंकिंग कार्य शनिवार को निपटाने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि सभी शनिवार को बैंक खुले नहीं रहते। आज शनिवार, 3 जनवरी 2026 को देश के अधिकांश राज्यों में बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि यह महीने का पहला शनिवार है।

    क्या उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी 2026, शनिवार को बैंक बंद हैं?

    हां, उत्तर प्रदेश में हज़रत अली के जन्मदिन के अवसर पर आज बैंक बंद रहेंगे।

    भारत में बैंक सामान्यतः पहले, तीसरे और पाँचवें शनिवार (यदि हों) को खुले रहते हैं, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं-बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची में कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित न हो।

    जनवरी 2026 में कितने दिन बैंक हॉलिडे?

    जनवरी 2026 में विभिन्न राज्यों में त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों के कारण बैंक अवकाश रहेंगे। 

    1. 2 जनवरी 2026: नए साल और मन्नम जयंती के कारण मिज़ोरम और केरल में बैंक बंद
    2. 3 जनवरी 2026: हज़रत अली का जन्मदिन - उत्तर प्रदेश
    3. 12 जनवरी 2026: स्वामी विवेकानंद जयंती - पश्चिम बंगाल
    4. 14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति/माघ बिहू - गुजरात, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश
    5. 15 जनवरी 2026: उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल/माघे संक्रांति - कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
    6. 16 जनवरी 2026: तिरुवल्लुवर दिवस - तमिलनाडु
    7. 17 जनवरी 2026: उझावर थिरुनाल - तमिलनाडु
    8. 23 जनवरी 2026: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती/सरस्वती पूजा/वीर सुरेंद्र साईं जयंती/बसंत पंचमी - त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
    9. 26 जनवरी 2026: गणतंत्र दिवस - पूरे भारत में बैंक बंद

    ग्राहकों के लिए क्या है सलाह?

    ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंकिंग कार्यों की योजना राज्य-विशिष्ट अवकाशों को ध्यान में रखकर बनाएं। हर साल RBI द्वारा जारी राज्यवार मासिक अवकाश सूची से इन तिथियों की पुष्टि की जा सकती है। डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ अधिकांश छुट्टियों में भी उपलब्ध रहती हैं, जिससे आवश्यक लेन-देन आसानी से किया जा सकता है।