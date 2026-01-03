Saturday Bank Holiday: आज शनिवार बैंक खुलेंगे या नहीं, आपके शहर में 3 जनवरी 2026 को बैंक खुले हैं या बंद?

नई दिल्ली। भारत में बैंक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवकाशों के अनुसार बंद रहते हैं, जो राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होते हैं। आमतौर पर कई ग्राहक अपने बैंकिंग कार्य शनिवार को निपटाने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि सभी शनिवार को बैंक खुले नहीं रहते। आज शनिवार, 3 जनवरी 2026 को देश के अधिकांश राज्यों में बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि यह महीने का पहला शनिवार है।

क्या उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी 2026, शनिवार को बैंक बंद हैं? हां, उत्तर प्रदेश में हज़रत अली के जन्मदिन के अवसर पर आज बैंक बंद रहेंगे। भारत में बैंक सामान्यतः पहले, तीसरे और पाँचवें शनिवार (यदि हों) को खुले रहते हैं, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं-बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची में कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित न हो।