    IRCTC Tour Package: रामलला के दर्शन पाएं, दीवाली को देखते हुए रेलवे लाया आयोध्या घूमने का सबसे सस्ता टूर

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) ने 'राम लल्ला दर्शन रेल टूर पैकेज' की घोषणा की है, जिसके तहत श्रद्धालु पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्मभूमि और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। यह 1 रात/2 दिन का पैकेज है, जिसमें रामलला मंदिर, हनुमान गढ़ी और सरयू घाट जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। यह पैकेज 14 दिसंबर 2025 तक हर शनिवार को उपलब्ध है। इसका किराया कितना है जानते हैं।

    नई दिल्ली। अयोध्या, उत्तर प्रदेश के सरयू तट पर बसी वह पावन नगरी है जिसे भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। दीवाली करीब है ऐसे में अब श्रद्धालु बेहद सुविधाजनक रेल टूर पैकेज के जरिए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ( IRCTC Ayodhya Tour Package) ने 'राम लल्ला दर्शन रेल टूर पैकेज' की घोषणा की है। श्रद्धालुओं को पटना से अयोध्या तक वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से ले जाएगा।

    पैकेज की खास बातें

    यात्रा का समय 1 रात/ 2 दिन का होगा। ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस (22345/22346) है। यात्रा का दिन 14 दिसंबर 2025 तक हर शनिवार तक है। भोजन में आपको एपीएआई 2 लंच, 1 डिनर, 1 ब्रेकफास्ट शामिल होगा।

     

    पैकेज का किराया

    किसके लिए कितना किराया सिंगल डबल ट्रिपल बिस्तर के साथ बच्चा
    (05-11 वर्ष)
    बिना बिस्तर वाला बच्चा
    (5-11 वर्ष)
    सेडान कार/समान 17,980.00 11,980 10,750.00 9,680.00 8,380.00
    एसयूवी/समान 20,020.00 13,670 11,500.00 10,370.00 8,950.00

     तीन लोगों के परिवार के लिए ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में एक डबल रूम में अतिरिक्त गद्दा की सुविधा दी जाएगी।


    पैकेज में शामिल प्रमुख स्थल

    रामलला मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, जानकी महल और सरयू घाट शामिल हैं।

     

    यात्रा का पूरा कार्यक्रम

    पहले दिन (शनिवार) को सुबह 6:00 बजे पटना से प्रस्थान होगा, दोपहर 12:00 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। स्थानीय स्थलों का भ्रमण जैसे दशरथ महल, कनक भवन, जानकी महल, लता मंगेशकर चौक, सरयू आरती और शॉपिंग के बाद रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन रविवार को रामलला मंदिर और हनुमान गढ़ी का दर्शन, फिर शाम 5:00 बजे वंदे भारत से वापसी। रात 11:45 बजे पटना आगमन होगा।


    पैकेज में शामिल सेवाएं

    आने-जाने की वंदे भारत की कंफर्म टिकट, 3 स्टार या समकक्ष होटल में रुकना, वाहन से स्थानीय भ्रमण, भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल हैं।

    पैकेज में क्या शामिल नहीं

    कैमरा शुल्क, आरती पास, व्यक्तिगत खर्च या अतिरिक्त भोजन।


    टिकट कैंसल करने का नियम

    15 दिन पहले तक: ₹250 प्रति यात्री कटौती

    8–14 दिन पहले: पैकेज का 25%

    4–7 दिन पहले: पैकेज का 50%

    4 दिन से कम: कोई रिफंड नहीं


    अयोध्या धाम राम मंदिर दर्शन पैकेज उन श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा अवसर है जो भगवान राम के दरबार में पहुंचकर भक्ति और भव्यता का अनुभव करना चाहते हैं। ₹8,380 की न्यूनतम कीमत में यह यात्रा न केवल सुविधाजनक है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अविस्मरणीय भी साबित होगी।

     

    सोर्स- IRCTC