IRCTC Tour Package: रामलला के दर्शन पाएं, दीवाली को देखते हुए रेलवे लाया आयोध्या घूमने का सबसे सस्ता टूर

नई दिल्ली। अयोध्या, उत्तर प्रदेश के सरयू तट पर बसी वह पावन नगरी है जिसे भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। दीवाली करीब है ऐसे में अब श्रद्धालु बेहद सुविधाजनक रेल टूर पैकेज के जरिए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ( IRCTC Ayodhya Tour Package) ने 'राम लल्ला दर्शन रेल टूर पैकेज' की घोषणा की है। श्रद्धालुओं को पटना से अयोध्या तक वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से ले जाएगा।

पैकेज की खास बातें यात्रा का समय 1 रात/ 2 दिन का होगा। ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस (22345/22346) है। यात्रा का दिन 14 दिसंबर 2025 तक हर शनिवार तक है। भोजन में आपको एपीएआई 2 लंच, 1 डिनर, 1 ब्रेकफास्ट शामिल होगा।

पैकेज का किराया किसके लिए कितना किराया सिंगल डबल ट्रिपल बिस्तर के साथ बच्चा

(05-11 वर्ष) बिना बिस्तर वाला बच्चा

(5-11 वर्ष) सेडान कार/समान 17,980.00 11,980 10,750.00 9,680.00 8,380.00 एसयूवी/समान 20,020.00 13,670 11,500.00 10,370.00 8,950.00 तीन लोगों के परिवार के लिए ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में एक डबल रूम में अतिरिक्त गद्दा की सुविधा दी जाएगी।

पैकेज में शामिल प्रमुख स्थल रामलला मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, जानकी महल और सरयू घाट शामिल हैं।