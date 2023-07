गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक से बढ़ सकती है मुद्रास्फीति, IMF ने दिया ये अपडेट

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा कि वह भारत को चावल की एक निश्चित श्रेणी पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उनका मानना ​​है कि प्रतिबंध बरकरार रखने से वैश्विक मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है और इस तरह की कार्रवाई से बाकी देश भी बदले के तौर पर कदम उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को लगाया था प्रतिबंध

Inflation may increase due to ban on export of non-basmati rice, IMF gave this update

