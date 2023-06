बजट एयरलाइन के नाम से मशहूर इंडिगो एयरलाइन का मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है। यह मुकाम हासिल करने वाली इंडिगो एयरलाइन देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। आपको बता दें कि कल कारोबारी समय के बाद कंपनी के शेयरों में 3.5 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है जिसके बाद कंपनी ने यह माइलस्टोन हासिल किया।

Indigo cross mCap of Rs 1 lakh crore, shares jump more than 3.5 percent

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (Interglobe Aviation) का मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस मुकाम तक पहुंचने वाली यह देश की पहली एयरलाइन कंपनी है। शेयर में 3.5 फीसदी से ज्यादा का उछाल कल कारोबारी समय के खत्म होने तक बीएसई पर इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 3.55 प्रतिशत बढ़कर 2,619.85 रुपये पर बंद हुए। वहीं कोरोबारी समय में कंपनी के शेयर 4.12 प्रतिशत बढ़कर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 2,634.25 रुपये पर पहुंच गए थे। वहीं, एनएसई पर कंपनी के शेयर 3.61 प्रतिशत चढ़कर 2,621.10 रुपये पर बंद हुए। 1 लाख करोड़ के पार mCap कल शेयरों में हुई बढ़ोतरी के बाद बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप (mCap) बढ़कर 1,01,007.56 करोड़ रुपये हो गया। आपको बता दें कि इस साल तक यानी 2023 के 28 जून तक ही कंपनी के शेयरों में 30.53 फीसदी का उछाल आ चुका है। अगर बीएसई की बात करें तो 28 जून तक बीएसई 5 फीसदी ही चढ़ा है। इतिहास की सबसे बड़ी डील पिछले हफ्ते ही इंडिगो एयरलाइन ने एविएशन सेक्टर के इतिहास के सबसे बड़ी डील की थी। एयरलाइन ने अपनी विस्तार योजनाओं के लिए एयरबस A320 के 500 विमानों का आर्डर दिया था जो अभी तक किसी भी एयरलाइन कंपनी द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है और अब अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन का भी विस्तार कर रही है। मई में घरेलू बाजार में इसकी हिस्सेदारी 61.4 प्रतिशत थी। दुनिया में इंडिगो एयरलाइन का क्या है रैंक? दुनिया की टॉप 10 लिस्टेड एयरलाइन कंपनियों की अगर बात करें तो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिगो एयरलाइन 10वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर डेल्टा एयरलाइंस इंक (Delta Airlines Inc) है जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। आपको बता दें कि डेल्टा एयरलाइन का एमकैप 29.62 बिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी (South West Airlines Co) और तीसरे नंबर पर रयानएयर होल्डिंग्स पीएलसी (Ryanair Holdings PLC) हैं। चौथे नंबर पर यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स पीएलसी (United Airlines Holdings PLC) है। इसके बाद एयर चाइना (Air China), सिंगापुर एयरलाइंस (Singapore Airlines), चाइना सदर्न एयरलाइंस (China Southern Airlines), चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी (China Eastern Airlines Co) और डॉयचे लुफ्थांसा (Deutsche Lufthansa) हैं।

