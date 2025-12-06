India-US Trade Deal: 10 दिसंबर से शुरू होगी वार्ता, 3 दिन चलेगी; पहले फेज को जल्द अंतिम रूप देने की कोशिश

एजेंसी, नई दिल्ली| भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) के पहले चरण पर चर्चा 10 दिसंबर से शुरू हो गई है। यह तीन दिवसीय वार्ता 12 दिसंबर को खत्म होगी। सूत्रों के मुताबिक यह औपचारिक दौर की वार्ता नहीं, बल्कि पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में एक अहम कदम है।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि रिक स्वित्जर कर रहे हैं। अगस्त में भारत के कई उत्पादों पर अमेरिका द्वारा 50% सीमा शुल्क लगाए जाने के बाद यह दूसरी बार है जब अमेरिकी दल इस मुद्दे पर बातचीत के लिए भारत आया है। इससे पहले 16 सितंबर को भी एक अमेरिकी टीम दिल्ली आई थी।

छह दौर की बातचीत हो चुकी है अब तक भारत और अमेरिका (India US) इस समय दो अलग-अलग ट्रैक पर बातचीत कर रहे हैं। पहला- टैरिफ के असर को कम करने के लिए फ्रेमवर्क ट्रेड डील और दूसरा- दोनों देशों के बीच व्यापक और विस्तृत ट्रेड समझौते पर चर्चा। फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को समझौता तैयार करने के निर्देश दिए थे। अब तक इस पर छह दौर की बातचीत हो चुकी है।