भारत-ब्रिटेन FTA से निर्यात और निवेश में होगा भारी उछाल! देश के कपड़ा, जूता और दवा कंपनियों को ऐसे मिलेगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुआ मुक्त व्यापार समझौता (सीईटीए) देश के निर्यात को बढ़ाने और ब्रिटेन से निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 24 जुलाई को हुआ था और इसके अगले वर्ष लागू होने की संभावना है।

डेलाइट इंडिया के पार्टनर गुलजार डिडवानिया का कहना है कि सीईटीए के माध्यम से भारत को निर्यात में वृद्धि, निवेश आकर्षण करने के साथ वस्त्र, आटोमोटिव उपकरण, फुटवियर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त होगी।

इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता सेवा क्षेत्र में अवसरों का विस्तार है, जिससे भारतीय आइटी, वित्त, स्वास्थ्य देखभाल और पेशेवर सेवाप्रदाताओं के लिए ब्रिटेन के बाजार में नए द्वार खुलेंगे। यह समझौता कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाएगा, योग्यताओं की आपसी मान्यता को बढ़ावा देगा और शिक्षा, नवाचार तथा अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करेगा। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) के प्रेसिडेंट एससी रल्हन का कहना है कि यह समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डालर तक पहुंचाने में मदद करेगा।