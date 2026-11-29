एजेंसी, नई दिल्ली। Indian Russian Oil Import: पश्चिम एशिया से आपूर्ति में सुधार, रूसी तेल पर मिलने वाली छूट कम होने और माल ढुलाई की ऊंची लागत के कारण रिफाइनरी कंपनियों द्वारा खरीद के स्रोतों में विविधता लाने से नवंबर में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात तेजी से घटा है।

हालांकि, देश की कच्चा तेल खरीद रणनीति के तहत रूसी तेल को पूरी तरह छोड़ने की संभावना नहीं है। जिंस बाजार से जुड़ी सूचना देने वाली कंपनी 'केप्लर' के आंकड़ों के अनुसार रूसी कच्चे तेल का आयात जुलाई के लगभग 28 लाख बैरल प्रतिदिन के उच्चतम स्तर से घटकर नवंबर में करीब 16.5 लाख बैरल (Oil Import) प्रतिदिन रह गया।

इससे पहले यह सितंबर में घटकर 18.7 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गया था और अक्टूबर में मामूली सुधार के साथ 20.5 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा था। सऊदी अरब और इराक से खरीद में सुधार इस गिरावट के साथ ही पारंपरिक पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से सऊदी अरब और इराक से खरीद में तेज सुधार हुआ है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कच्चे तेल की आवाजाही धीरे-धीरे बेहतर हो रही है।

इन दोनों देशों से संयुक्त आयात अक्टूबर के लगभग 10.3 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर नवंबर में करीब 16.1 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने ब्राजील और वेनेजुएला से भी खरीद बढ़ाई है, जो विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों से आपूर्ति में विविधता लाने के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता केप्लर के वरिष्ठ प्रबंधक सुमित रितोलिया ने कहा, ''रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा एकल कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, लेकिन वर्ष के मध्य से इसका दबदबा कम हो रहा है।''

उन्होंने कहा, ''साथ ही, हम पारंपरिक पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं, खासकर सऊदी अरब और इराक से खरीद में सुधार देख रहे हैं, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की आपूर्ति धीरे-धीरे सुधर रही है। इससे भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को पश्चिम एशियाई तेल की खरीद बढ़ाने में मदद मिली है।'' हालांकि, रिफाइनरी इकाइयों के उच्च क्षमता उपयोग, घरेलू ईंधन की मजबूत मांग और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के अवसरों के सहारे भारत का कुल कच्चा तेल आयात अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। रिफाइनरी कंपनियां अब उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली शुरुआती छूट के मुकाबले आपूर्ति की अंतिम लागत और विश्वसनीयता को अधिक महत्व दे रही हैं।