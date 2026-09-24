सितंबर में भारत ने रूस से हर दिन मंगाया 18 लाख बैरल कच्चा तेल, ईराक और सऊदी से बढ़ा आयात

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात सितंबर में करीब 18 लाख बैरल प्रतिदिन (India Crude Import From Russia) रहा, जो अगस्त की तुलना में काफी हद तक स्थिर है लेकिन जुलाई के स्तर से कम है। रिफाइनरी के रखरखाव और चीन की ओर से रूसी तेल की अधिक खरीद के कारण भारत को रूसी तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई।

वैश्विक जिंस डेटा एवं विश्लेषण कंपनी केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने अगस्त में करीब 20.8 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया था। इसके पहले जुलाई में यह आयात 28.2 लाख बैरल प्रतिदिन रहा था। ईराक और सऊदी से बढ़ा आयात रूसी तेल की आपूर्ति में कमी की भरपाई मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के देशों ने की। इराक से सितंबर में भारत को करीब 5.05 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति हुई, जो अगस्त में 1.63 लाख बैरल प्रतिदिन थी।

सऊदी अरब से आपूर्ति भी बढ़कर 5.76 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई, जो अगस्त में 3.47 लाख बैरल प्रतिदिन थी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सितंबर में करीब 5.22 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति हुई, जो अगस्त के 5.46 लाख बैरल प्रतिदिन के लगभग बराबर है।

क्या बोले विश्लेषक? केप्लर के प्रमुख विश्लेषक (रिफाइनिंग) निखिल दुबे ने कहा कि अगस्त में रूसी तेल के आयात में कमी का एक कारण रूस से निर्यात में गिरावट भी थी। यह गिरावट निर्यात बुनियादी ढांचे में आई बाधाओं के कारण हुई थी।