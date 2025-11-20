India Richest City: गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई… नहीं ये है देश का सबसे अमीर शहर, कितना कमाते हैं यहां के लोग? देखें लिस्ट
India Richest City: जब भी अमीर शहरों का नाम आता है, तब नोएडा, मुंबई और गुरुग्राम जैसे नाम हमारे मन में जरूर आते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी देश का सबसे अमीर शहर नहीं है। इस शहर के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। यहां रहने वाले लोगों की कमाई 11 लाख से भी ज्यादा है।
नई दिल्ली। अमीर शहरों के बारे में सोचते ही हमारे मन में कई बिग सिटीज जैसे मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा जैसे शहरों का नाम आता है। लेकिन इनमें से कोई भी देश का सबसे अमीर शहर नहीं है। देश के सबसे अमीर शहर का शायद ही कभी इतना जिक्र नहीं हुआ।
यहां रहने वाले लोगों की Per Capita Income 11 लाख से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा 2024-25 के बजट से पहले आए आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देश का सबसे अमीर शहर कौन-सा है?
कौन है सबसे अमीर शहर?
तेलंगाना का रंगारेड्डी देश का सबसे अमीर जिला है। यहां पर कई बड़ी-बड़ी कंपनियां और उद्योग मौजूद हैं। यहां मशहूर टेक पार्क, बायोटेक और फार्मास्युटिकल इत्यादि कंपनियां शामिल हैं। यहां रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय 11.46 लाख रुपये है।
अब उन शहरों के बारे में जान लेते हैं, जो हमेशा की अमीर शहरों की लिस्ट में रहते हैं।
हरियाणा का गुरुग्राम
गुरुग्राम दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि देशभर में मशहूर है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई शहरों से लोग यहां काम के सिलसिले में आते हैं। गुरुग्राम लग्जरी लाइफ का बेस्ट उदाहरण है। यहां आपको लग्जरी मॉल से लेकर बड़ी बिल्डिंग में मौजूद दिग्गज कंपनियां मिल जाएगी।
यहां रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय 9 लाख रुपये है।
उत्तरप्रदेश का नोएडा
नोएडा को गौतम बुद्ध नगर भी कहा जाता है। य देश के तीसरे सबसे अमीर शहरों में आता है।
यहां रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8.48 लाख रुपये है। यहां आपको हर वो चीज मिल जाएगी, जो किसी भी बड़े शहर के लिए जरूरी होती है। दिल्ली और देश के अलग-अलग शहरों से लोग कई उम्मीदों के साथ आते हैं। ये जगह कई लोगों की कमाई का स्रोत है।
कर्नाटक का बेंगलुरु अर्बन
इसे सिलिकॉन वैली का खिताब भी मिला हुआ है। यहां आप प्राकृतिक खूबसूरती के साथ बेहतरीन मॉर्डन लाइफ का मजा ले सकते हैं। यहां रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8.03 रुपये है।
हिमाचल प्रदेश का सोलन
हिमाचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमाचल के सोलन को मशरूम शहर भी कहा जाता है। यहां घूमने के लिए शूलिनी माता मंदिर, कैरोल टिब्बा मौजूद है। यहां रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8.10 लाख रुपये है।
