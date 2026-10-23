विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा झटका! $5 अरब से ज्यादा घटा भारत का खजाना, जानिए अब कितना बचा फॉरेक्स रिजर्व

एजेंसी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 16 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India Forex Reserve) 5.011 अरब डॉलर घटकर 721.016 अरब डॉलर रह गया।

इससे पिछले सप्ताह में यह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.578 अरब डॉलर घटकर 726.027 अरब डॉलर रह गया था।

क्यों गिरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

चार सितंबर को समाप्त सप्ताह में हिंदुस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 785.706 अरब डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा विदेशी मुद्रा जमा योजना के तहत भारी मात्रा में डॉलर आने की वजह से हुआ है। इस योजना के जरिये बैंकों ने रिकार्ड 133 अरब डालर जुटाए थे।

16 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 5.758 अरब डॉलर घटकर 591.847 अरब डालर रह गईं। डालर के संदर्भ में देखें तो, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल होता है।