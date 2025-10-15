Trump Tariff भी नहीं रोक पाया भारत की रफ्तार, वैश्विक उथल-पुथल के बीच 6% बढ़ा निर्यात; चौंका देंगे आंकड़े

नई दिल्ली| वैश्विक उथल-पुथल और अमेरिका की तरफ से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बावजूद सितंबर का वस्तु निर्यात 6.74 प्रतिशत बढ़कर 36.38 अरब डालर हो गया। वहीं आयात 16.6 प्रतिशत बढ़ा, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 32.15 अरब डालर पर पहुंच गया। यह व्यापार घाटे का एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे बड़ी बात यह है कि गत अगस्त और सितंबर में अमेरिका होने वाले वस्तु निर्यात में गिरावट आई है, फिर भी नए बाजार की मदद से भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (जुलाई-सितंबर) में निर्यात में 3.02 प्रतिशत तो आयात में 4.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक 220.12 अरब डालर का निर्यात किया गया जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह निर्यात 213 अरब डालर का था।

वहीं इस साल अप्रैल-सितंबर में आयात 375 अरब डालर का रहा, जो पिछले साल अप्रैल-सितंबर में 358 अरब डालर था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि वस्तु और सेवा निर्यात को मिलाकर इस साल अप्रैल-सितंबर में देश का कुल निर्यात 413 अरब डालर का रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के कुल निर्यात से 4.45 प्रतिशत अधिक है।

वस्तु और सेवा का कुल आयात अप्रैल-सितंबर में 472 अरब डालर का रहा जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.55 प्रतिशत अधिक है। अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका की तरफ से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अगस्त व सितंबर में अमेरिका होने वाले निर्यात में कमी आई है, लेकिन नए बाजार पर फोकस और सप्लाई चेन पर ध्यान देने से निर्यात में बढ़ोतरी जारी है। दुनिया के 24 देशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है।

अमेरिका के बाजार में टैरिफ से मुक्त वस्तुओं का निर्यात पहले की तरह बढ़ रहा है, लेकिन अन्य वस्तुओं का निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का शुल्क है, उनका निर्यात अमेरिका में नहीं हो रहा है।-राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव

व्यापार समझौता होने पर 25% शुल्क तुरंत होगा खत्म वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और अभी भारत की वार्ता टीम अमेरिका में है जो व्यापार समझौते से जुड़े विभिन्न मसलों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में अमेरिका से अधिक ईंधन खरीदारी की पूरी गुंजाइश है और यह बात अमेरिका को बताई गई है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने पर भारत पर जुर्माने के रूप में लगाए गए 25 प्रतिशत का शुल्क तुरंत समाप्त हो सकता है।

सितंबर में सोने के आयात में 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी सितंबर में सोने के आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सोने के दाम में तेजी के बावजूद भारत में सोने की मांग कम नहीं हो रही है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक सोने के दाम में तेज बढ़ोतरी की वजह से आयात में इतना इजाफा दिख रहा है। पिछले साल सितंबर में 4.6 अरब डालर सोने का आयात किया गया था, जो इस साल सितंबर में 9.6 अरब डालर तक पहुंच गया। सोने के साथ चांदी और खाद के आयात में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।