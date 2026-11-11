नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल, मोदी सरकार के खजाने में आए ₹14.46 लाख करोड़; आयकर विभाग ने जारी किए आंकड़े

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने 10 नवंबर 2026 तक के लिए नेट प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collection) के आंकड़े जारी कर दिए हैं। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 11.76 फीसदी का उछाल देखने को मिला है, जिससे यह बढ़कर 14.41 लाख करोड़ रुपये (Direct Tax Collection) हो गया। इससे सरकार के राजस्व को मजबूती मिली है।

आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 नवंबर 2026 तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) 17,50,285.89 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 15,35,076.31 करोड़ रुपये था। इस तरह सकल कर संग्रह में 14.02% की वृद्धि दर्ज की गई है।

रिफंड में हुई बढ़ोतरी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 3,08,306.98 करोड़ रुपये का रिफंड भी दिया। एक साल पहले इसी अवधि में रिफंड का आंकड़ा 2,44,872.21 करोड़ रुपये था। यानी रिफंड में सालाना आधार पर 25.91 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।