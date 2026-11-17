बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Dollar VS Rupee Today: भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले करीब सात महीने का सबसे मजबूत स्तर हासिल कर लिया है। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने रुपये को बड़ी मजबूती दी है।

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 93.52 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले कारोबारी बंद भाव से करीब 0.4 फीसदी की बढ़त है। अप्रैल के बाद रुपये का यह सबसे मजबूत स्तर है। रुपये की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में बढ़ती दिलचस्पी है। नवंबर में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दिवाली के विशेष कारोबारी सत्र को छोड़कर हर कारोबारी दिन खरीदारी की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में कुल 84,167.40 करोड़ रुपये लगाए हैं। इससे रुपये को लगातार सहारा मिल रहा है।

AI कंपनियों के शेयरों में बिकवाली भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की एक वजह वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जारी बिकवाली भी है। अमेरिका और एशिया के कई बाजारों में प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयर दबाव में हैं। इसके मुकाबले भारतीय शेयर बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में सस्ता कच्चा तेल देश के आयात बिल और रुपये दोनों के लिए राहत लेकर आता है। घरेलू बाजार में 19 नवंबर को समाप्त होने वाला कच्चे तेल का वायदा अनुबंध भी करीब 1.53 फीसदी गिरकर 7,955 रुपये के आसपास आ गया।

डॉलर इंडेक्स 19 महीने के हाई लेवल पर इस बीच, डॉलर सूचकांक 19 महीने के उच्च स्तर 103.70 से फिसलकर 103.4 पर आ गया। हालांकि, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के सख्त रुख के कारण डॉलर में दोबारा मजबूती की आशंका बनी हुई है।