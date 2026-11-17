बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत तेल और गैस के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि भारत इस सेक्टर में कुछ बड़ा करने की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने भारत की मौजूदा स्थिति की तुलना गुयाना से की है, जिसने करीब दस साल पहले तेल और गैस के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं दिखाई थीं।

अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) के मुताबिक, भारत के पास दुनिया के स्तर का पॉलिसी इकोसिस्टम है। अब सरकार को मंजूरी देने की मौजूदा प्रक्रिया से आगे बढ़कर सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए। इससे कारोबार करना आसान होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

5 अरब डॉलर का निवेश वेदांता की ऑयल एंड गैस कंपनी (Vedanta Oil and Gas), जो देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की उत्पादक है, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 अरब डॉलर यानी करीब 45 हजार करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जता रही है।

कंपनी का लक्ष्य रोजाना उत्पादन को मौजूदा 3 लाख बैरल से बढ़ाकर 5 लाख बैरल तक पहुंचाना है। इसके साथ ही कंपनी गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए 'समुद्र मंथन' कार्यक्रम में भी कदम रख चुकी है।