बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत के विंड एनर्जी सेक्टर में अदाणी ग्रुप ने एक बड़ी शुरुआत की है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ कंपनी के सामने अब प्रोडक्शन बढ़ाने और बाजार में अपनी पकड़ साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। अदाणी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) ने गुजरात के मुंद्रा प्लांट में देश की सबसे लंबी ऑनशोर विंड टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने 91.2 मीटर लंबा ब्लेड तैयार किया है।

क्यों बनाया गया ब्लेड? यह ब्लेड कंपनी के MWL185-5.0 MW विंड टर्बाइन प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म को जर्मनी की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन संस्था विंडगार्ड सर्टिफिकेशन (WindGuard Certification GmbH) से भी मंजूरी मिल गई है। इससे अब कंपनी के लिए बड़े स्तर पर इसका उत्पादन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है इसकी खासियत? इस नई टर्बाइन का रोटर डायमीटर 185 मीटर है। इसकी हब हाइट 140 मीटर रखी गई है। इसका कुल स्वेप्ट एरिया करीब 26,600 वर्ग मीटर है। बड़े रोटर और लंबे ब्लेड की मदद से कम और मध्यम हवा की रफ्तार वाले इलाकों में भी ज्यादा ऊर्जा हासिल करने की कोशिश की गई है। इससे देश में विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए नए इलाके खुल सकते हैं।