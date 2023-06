जनरल टिकटों के लिए लाइन में लगने का झंझट हुआ खत्म, रेलवे का ये ऐप करेगा काम आसान

How to book ticket via UTS Mobile App रेलवे की ओर से जनरल टिकटों को बुक करने के लिए UTS ऐप का संचालन किया जाता है। हम अपनी इस रिपोर्ट में यूटीएस ऐप से टिकट बुकिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप वाय स्टेप बताने जा रहे हैं।