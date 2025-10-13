Language
    व्यापार समझौते के लिए इस सप्ताह अमेरिका जाएगी भारतीय टीम, क्या टैरिफ कम करने पर बनेगी बात?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:23 PM (IST)

    भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत के लिए भारतीय अधिकारियों का एक दल इस सप्ताह अमेरिका का दौरा करेगा। दोनों देशों ने नवंबर 2025 तक बीटीए का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर ब्रसेल्स में 14वें दौर की वार्ता भी संपन्न हो गई है। दोनों पक्ष दिसंबर तक वार्ता पूरी करने का लक्ष्य बना रहे हैं।

    नई दिल्ली। प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) पर बातचीत के लिए इस सप्ताह भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम अमेरिका का दौरा करेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

    इस वर्ष फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को इस समझौते पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। दोनों देशों ने बीटीए के पहले चरण को नवंबर 2025 के अंत तक पूरा करने की योजना बनाई है।

    अब तक दोनों पक्षों के बीच पांच दौर की बातचीत संपन्न हो चुकी है। पिछले महीने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयार्क में व्यापार वार्ता के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

    उस बैठक में भारत और अमेरिका ने आपसी लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया था। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

    एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "दोनों देशों के बीच चर्चा अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।"भारत ने अमेरिका से तेल और गैस का आयात बढ़ाने की पेशकश की है जिससे व्यापार अधिशेष की भरपाई करने में मदद मिलेगी और साथ ही देश को भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा के अपने स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलेगी।

    भारत व्यापार पैकेज के हिस्से के रूप में अमेरिका से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का स्रोत भी बना सकता है, एक ऐसा कदम जो देश को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा।

    यह विकास नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने की पृष्ठभूमि में हुआ है।

    गोर ने कहा, "अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में, मैं दोनों देशों के भविष्य को लेकर आशावादी हूं। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक महान और निजी मित्र मानते हैं। दरअसल, मेरे नई दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले, उन्होंने एक फ़ोन कॉल की थी और यह बातचीत आने वाले हफ्तो और महीनों तक जारी रहेगी।"

    इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों के एक दल ने सितंबर में व्यापार वार्ता के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था, जिसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन की यात्रा की थी।

    वार्ता के दौरान, भारत ने अमेरिका को रियायतें दीं, जिसमें अधिक अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा सामान आयात करने का प्रस्ताव शामिल था। 16 सितंबर को, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति ट्रम्प के सुलहपूर्ण रुख के बाद संबंधों में आई मधुरता के बीच नई दिल्ली में मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय व्यापार अधिकारियों से मुलाकात की।

    लिंच की यात्रा कई दिनों के तीखे गतिरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सकारात्मक संदेशों के बाद व्यापार सौदे की बढ़ी हुई उम्मीदों की पृष्ठभूमि में हुई।

    ट्रम्प ने 9 सितंबर को ट्रुथ सोशल पोस्ट पर कहा कि वार्ता जारी है और "मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"

    भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर ब्रसेल्स में 14वें दौर की वार्ता संपन्न हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि पांच दिवसीय वार्ता छह अक्टूबर को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को दूर कर वार्ता को शीघ्र समाप्त करना था।

    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में उम्मीद जताई थी कि दोनों पक्ष जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। केंद्रीय मंत्री के वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए यूरोपीय संघ समकक्ष मारोस सेफ्कोविक से मिलने ब्रसेल्स भी जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने दिसंबर तक वार्ता पूरी करने का लक्ष्य रखा है।