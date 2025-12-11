Language
    भारत-अमेरिका में ट्रेड डील पर CEA का बड़ा बयान, ज्यादातर मुद्दे सुलझे, बताया दिया कब तक हो सकता है ऐलान

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मार्च 2026 तक भारत और अमेरिका के बीच ट्र ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है और इस बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार से जुड़े अधिकांश मुद्दे "सुलझ गए हैं" और अगर मार्च तक कोई समझौता नहीं होता है तो उन्हें आश्चर्य होगा। देश के दिग्गज अर्थशास्त्री ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मार्च 2026 तक एक समझौता हो जाएगा।

    वी अनंत नागेश्वरन का यह बयान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के उस दावे के एक दिन बाद आई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने "वाशिंगटन को अब तक मिले सबसे अच्छे प्रस्ताव" दिए हैं, क्योंकि दोनों देश व्यापार समझौते के लिए अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं।

    ट्रेड डील पर वार्ता जारी

    नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रिक स्विट्जर कर रहे हैं, व्यापार वार्ता के लिए वर्तमान में भारत में है। वहीं, भारत की ओर से इसका नेतृत्व ज्वाइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन कर रहे हैं।

    इससे पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि ट्रेड वार्ता में अमेरिकी कृषि उत्पादों को लेकर भारत ने "वाशिंगटन को सर्वोत्तम प्रस्ताव" दिए हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कुछ फसलों को लेकर भारत में कुछ विरोध है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली के लेटेस्ट प्रपोजल एक अप्रत्याशित शुरुआत का संकेत देते हैं।

