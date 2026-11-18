नई दिल्ली। भारत और अमेरिका (India-US Trade Deal) के बीच ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट आया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'पारस्परिक टैरिफ' (Reciprocal Tariffs) को रद्द करने के फैसले के बाद अमेरिका में एक नया टैरिफ ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके चलते भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर हस्ताक्षर होने में देरी हो सकती है।

राजेश अग्रवाल ने कहा, "भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कानूनी करार पर बातचीत पूरी हो चुकी है और यह अब अंतिम चरण में है; जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन चुनौती यह है कि भारत के साथ इस समझौते की घोषणा उस समय की गई थी, जब कुछ टैरिफ (शुल्क) लागू थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को रद्द कर दिया है। अब अमेरिका एक नया टैरिफ ढांचा तैयार कर रहा है। जब तक यह नया टैरिफ ढांचा लागू नहीं हो जाता, तब तक दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे।"

फरवरी में बनी थी सहमति इससे पहले भारत और अमेरिका फरवरी 2026 में एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हुए थे। इस समझौते के तहत, वाशिंगटन उन भारतीय वस्तुओं पर 18% का पारस्परिक टैरिफ (शुल्क) लगाने के लिए तैयार हो गया था, जो इस व्यवस्था के दायरे में आती हैं।