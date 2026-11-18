बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप रोजाना UPI के जरिए पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 19 नंवबर को SBI की UPI सर्विस कुछ समय के लिए बंद रहने वाली है। ऐसे में अगर ऑनलाइन पेमेंट करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

किस समय नहीं कर पाएंगे UPI पेमेंट? SBI के मुताबिक, 19 नवंबर 2026 को रात के 1 बजकर 15 मिनट से 2 बजे तक बैंक की UPI सेवाएं अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी। यानी करीब 45 मिनट तक ग्राहक SBI की UPI सर्विस के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि, बैंक ने यह भी कहा है कि मेंटेनेंस का काम तय समय से पहले पूरा हो सकता है।