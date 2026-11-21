एजेंसी, नई दिल्ली। एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले से चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई 2027) के पहले महीने में भारत का चीनी उत्पादन चार गुना से अधिक बढ़ गया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, ईएसवाई 2027 के पहले महीने में घरेलू चीनी उत्पादन बढ़कर 13 लाख मीट्रिक टन (एमटी) पर पहुंच गया। यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में काफी अधिक है। हालांकि, उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, मौजूदा चीनी सीजन में भंडार का स्तर अपेक्षाकृत कम बना हुआ है।

रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया गया है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। ऐसा उस समय होगा, जब पिछले सीजन से आगे बढ़ने वाला चीनी का भंडार ऐतिहासिक औसत से कम रहने का अनुमान है।

उत्पादन 2.8 से 2.9 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान इसके अलावा, चीनी वर्ष 2027 (एसवाई2027) में शुद्ध चीनी उत्पादन 2.8 से 2.9 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जबकि चीनी वर्ष 2026 (एसवाई2026) में यह करीब 2.76 करोड़ मीट्रिक टन था। पिछले चीनी वर्ष में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, 2.83 करोड़ मीट्रिक टन की अनुमानित घरेलू खपत के मुकाबले एसवाई2027 के अंत तक चीनी का बचा हुआ भंडार 35 से 45 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यह एसवाई2026 के लिए अनुमानित 48 लाख मीट्रिक टन के भंडार से कम है। इसमें 10 लाख मीट्रिक टन के स्वीकृत आयात कोटे को भी शामिल किया गया है।