India Post 24 घंटे, 48 घंटे में ‘डिलीवरी’ की गांरटी के साथ नई सेवाएं करेगा पेश
भारतीय डाक विभाग (India Post services) जल्द ही 24 और 48 घंटे में डिलीवरी (next day parcel delivery) की गारंटी के साथ नई डाक और पार्सल सेवा शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि जनवरी से यह सेवा शुरू हो जाएगी, जिसमें अगले दिन पार्सल डिलीवरी भी शामिल है।
नई दिल्ली। भारतीय डाक 24 घंटे और 48 घंटे में ‘डिलीवरी’ की गांरटी के साथ डाक एवं पार्सल सेवा शुरू करेगा। मंत्री ने कहा कि जनवरी से 24 घंटे और 48 घंटे डाक वितरण तथा अगले दिन पार्सल वितरण शुरू हो जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।
सिंधिया ने कहा, ‘‘ हम डाक और पार्सल की डिलीवरी की गारंटी के साथ नई सेवाएं पेश करने जा रहे हैं। 24 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा होगी जो 24 घंटे के भीतर डाक की डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। इसी तरह, 48 घंटे के भीतर डिलीवरी के लिए 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा होगी।’’
उन्होंने कहा कि ये सेवाएं जनवरी में शुरू की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि पार्सल की अगले दिन डिलीवरी के लिए भी ऐसी ही सेवाएं होंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पार्सल अगले दिन डिलीवर हो जाए जबकि अभी इसमें तीन से पांच दिन लगते हैं। सिंधिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारतीय डाक को ‘लागत केंद्र’ से ‘लाभ केंद्र’ में तब्दील करना है।
