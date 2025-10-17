India Post 24 घंटे, 48 घंटे में ‘डिलीवरी’ की गांरटी के साथ नई सेवाएं करेगा पेश

नई दिल्ली। भारतीय डाक 24 घंटे और 48 घंटे में ‘डिलीवरी’ की गांरटी के साथ डाक एवं पार्सल सेवा शुरू करेगा। मंत्री ने कहा कि जनवरी से 24 घंटे और 48 घंटे डाक वितरण तथा अगले दिन पार्सल वितरण शुरू हो जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।

सिंधिया ने कहा, ‘‘ हम डाक और पार्सल की डिलीवरी की गारंटी के साथ नई सेवाएं पेश करने जा रहे हैं। 24 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा होगी जो 24 घंटे के भीतर डाक की डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। इसी तरह, 48 घंटे के भीतर डिलीवरी के लिए 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा होगी।’’