बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक आयातक देशों में शामिल है। भारत सरकार लगातार आयात से निर्भरता कम कर घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काम कर रही है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के चेयरमैन एस. शंकरसुब्रमणियन ने कहा कि भारत को उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने और कच्चे माल के आयात के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है, ताकि पश्चिम एशिया में संघर्ष जैसे बाहरी संकटों का असर कम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि भारत का उर्वरक क्षेत्र अब भी बाहरी संकटों के प्रति सेंसिटिव है। पिछले 5 सालों में देश को कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और हाल ही में पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, भारत ने इन सभी परिस्थितियों में मजबूती दिखाई और किसानों तक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की।

भारत में 4 करोड़ टन यूरिया की मांग FAI के वार्षिक सम्मेलन में शंकरसुब्रमणियन ने कहा कि भारत को अपनी उर्वरक जरूरतों के लिए बाहरी सप्लाई पर निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने घरेलू मांग पूरी करने के लिए 1 करोड़ टन से अधिक यूरिया का आयात किया। देश में यूरिया की सालाना मांग करीब 4 करोड़ टन है। इसके अलावा भारत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का भी आयात करता है।

कच्चे माल के नए सोर्स तलाशने की जरूरत FAI चेयरमैन ने कहा कि किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार को भारी सब्सिडी खर्च करनी पड़ती है। इसलिए भारत को केवल अगले वैश्विक संकट से निपटने की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता ही कम हो।

इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने, कच्चे माल की सप्लाई के नए स्रोत विकसित करने, अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और वैकल्पिक फीडस्टॉक पर काम करने की जरूरत है। साथ ही उर्वरकों के बेहतर इस्तेमाल और पोषक तत्वों की उपयोग एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा।

नई यूरिया नीति से बढ़ेगा 1 करोड़ टन उत्पादन शंकरसुब्रमणियन ने कहा कि सरकार की नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया (NIPU 2026) से देश में यूरिया उत्पादन क्षमता में 1 करोड़ टन की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे भारत यूरिया की घरेलू जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत छह नए ब्राउनफील्ड यूरिया प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में करीब ₹54,000-₹55,000 का निवेश किया जाएगा। आने वाले समय में ऐसी और परियोजनाएं भी शुरू होने की उम्मीद है।