ITR Filing: वो पांच उपाय जिनसे आसानी से मिल सकती है Income Tax में छूट, ऐसे होगा आपको फायदा

Income Tax की ओर से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए 80C के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन आदि के बारे में तो सभी जानते हैं। हम अपनी रिपोर्ट में उन टैक्स छूट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कम लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं। (फाइल फोटो)

इनकम टैक्स की धारा 80TTA में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज पर भी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं।

Your browser does not support the audio element.