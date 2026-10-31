रिकॉर्ड बिक्री के बावजूद IGL का मुनाफा 93.5% गिरा, घटकर रह गया ₹24.38 करोड़; गैस कॉस्ट बनी वजह

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने सितंबर तिमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 93.5 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की है। इसका मुख्य कारण गैस की खरीद लागत (Input Gas Cost) में हुई भारी बढ़ोतरी है, जिसने कंपनी के मार्जिन को कम कर दिया। इस वजह से बिक्री की मात्रा और रेवेन्यू में हुई बढ़ोतरी का लाभ भी खत्म हो गया।

रिकॉर्ड गैस सेल्स साल 2026-27 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट गिरकर 24.38 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 372.51 करोड़ रुपये था। यह गिरावट तब हुई है जब बिक्री की मात्रा में 8 प्रतिशत और ग्रॉस टर्नओवर में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कंपनी ने बताया कि इसकी एवरेज डेली गैस सेल्स पहली बार 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (mmscmd) के आंकड़े को पार कर गई है।

ट्रांसपोर्ट और घरेलू क्षेत्रों में मांग लगातार बढ़ी IGL की गैस सेल्स जुलाई-सितंबर की अवधि में बढ़कर 10.06 mmscmd हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 9.31 mmscmd थी। ग्रॉस सेल्स टर्नओवर 4,431.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,999.13 करोड़ रुपये हो गया, जो अधिक बिक्री और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के असर को दर्शाता है।

इस तिमाही के दौरान CNG की बिक्री में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की बिक्री 8 प्रतिशत बढ़ी। इससे पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट और घरेलू क्षेत्रों में मांग लगातार बढ़ रही है।