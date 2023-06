Ideaforge IPO: 2022 के बाद से पहली बार किसी कंपनी का आईपीओ हुआ 100 गुणा से अधिक सब्सक्राइब, जनिए क्या है वजह

ड्रोन मेकर आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) पर निवेशकों ने जबरदस्त प्यार दिया है। कंपनी का आईपीओ 100 गुणा से भी अधिक बार सब्सक्राइब हुआ जो साल 2022 के बाद से पहली आईपीओ कंपनी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनी को ड्रोन निर्माण सेक्टर में फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला है। जानिए किन निवेशकों ने आईपीओ को कितना सब्सक्राइब किया।

Ideaforge IPO: For the first time since 2022, the IPO of a company was subscribed more than 100 times

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: ड्रोन बनाने वाली आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (Ideaforge Technology) के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को निवेशकों द्वारा जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। साल 2022 के बाद आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसके आईपीओ को 100 गुण से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी को मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज विशेषज्ञों का मानना है कि आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी को ड्रोन-निर्माण उद्योग से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है और अब इसके महंगे मूल्यांकन पर व्यापार करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कंपनी के आईपीओ को निवेशकों के सभी वर्गों से प्रभावशाली प्रतिक्रिया मिली है। कितना हुआ सब्सक्राइब? आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने आईपीओ को 26 जून से 30 जून तक के लिए खोला था। इस दौरान कंपनी को 106 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला, जिससे 638-672 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड के हाईयर एंड पर 33,000 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं। किसने कितना किया सब्सक्राइब? योग्य संस्थागत निवेशक (QII) ने इस आईपीओ को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया। QII ने अपने आरक्षित हिस्से को 125.81 गुना बुक किया गया था, जबकि खुदरा निवेशकों ने 85 गुना से अधिक और हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) ने 80 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया। कुल कितनी हुई फंडिंग? आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी की आईपीओ के माध्यम से कुल धन जुटाने की योजना 567 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 254.88 करोड़ रुपये इश्यू खुलने से एक दिन पहले 23 जून को एंकर निवेशकों के माध्यम से जुटाए गए थे। बाकी के बचे हुए 312 करोड़ रुपये का इश्यू 30 जून को समाप्त होने वाले चालू सप्ताह के दौरान सदस्यता के लिए खुला था। पिछले साल एक आईपीओ भी नहीं हुए थे 100 गुणा सब्सक्राइब 2022 में, किसी भी IPO को 100 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, जबकि 2021 में, कुल 17 कंपनियों के आईपीओ को 100 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। 2021 में 1.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल 65 आईपीओ बाजार में आए थे। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स (Latent View Analytics) और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence & Space Technologies) के आईपीओ में अब तक की सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। उनके इश्यू को 2021 में 300 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था।

