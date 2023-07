ICICI Bank Q1 Results 2023-24 आईसीआईसीआई बैंक ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक की लोन बुक बढ़ने के साथ और डिपॉजिट ग्रोथ में करीब 18 प्रतिशत की बढ़त हुई है। जून तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.76 प्रतिशत और नेट एनपीए घटकर 0.48 प्रतिशत रह गया है। ( फोटो - जागरण फाइल)

ICICI बैंक का नेट एनपीए आधा प्रतिशत से कम रह गया है।

Your browser does not support the audio element.