फिर से भारत का सबसे बड़ा दानदाता बना ये कारोबारी, मुकेश अंबानी से दिया 4 गुना ज्यादा दान, 5 साल में 10122 करोड़

नई दिल्ली। देश के अरबपति कारोबारियों के दान और परोपकारी कार्यों (Hurun Philanthropy List 2025) की लिस्ट फिर से सामने आ गई है। इस बार भी एचसीएल टेक के फाउंडर शिव नादर (Shiv Nadar, दान देने के मामले में पहले पायदान पर रहे हैं। खास बात है कि शिव नादर और उनका परिवार पिछले पांच सालों में चौथी बार इस सूची में शीर्ष पर रहे, जिन्होंने पिछले साल शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से 2,708 करोड़ रुपये का दान दिया था। नादर ने प्रतिदिन 7.4 करोड़ रुपये का दान दिया, जिससे वे 'भारत के सबसे उदार व्यक्ति' बन गए। व्यक्तिगत दानदाताओं की सूची में भी नादर और उनके परिवार का दबदबा रहा, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2,537 करोड़ रुपये दान दिया। कुल मिलाकर, पिछले पांच वर्षों में नादर के फाउंडेशन ने मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में 10,122 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एचसीएल समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इंफोसिस के फाउंडर्स समेत भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों और फैमिली ऑफिसेज का एडेलगिव और हुरुन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में नाम आया है। टॉप पर शिव नदार, दूसरे और तीसरे पर कौन? इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि और उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणि क्रमशः 356 करोड़ रुपये और 199 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत दान के साथ सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रंजन पई और उनके परिवार ने लगभग 160 करोड़ रुपये दान किए।