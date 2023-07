क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स, नहीं रहेगी पैसे खत्म होने की टेंशन

वर्तमान में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान केवल बैंकों द्वारा जारी किए गए RuPay कार्ड के माध्यम से होता है और देश के सभी बैंक वर्तमान में RuPay क्रेडिट कार्ड की पेशकश नहीं कर रहे हैं।

How to use bank credit cards to make payments using UPI

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इन दिनों देश में भुगतान और लेनदेन के सबसे आम तरीकों में से एक है। छोटे विक्रेताओं से लेकर बड़े शोरूम, रेस्टोरेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इस पेमेंट मेथड पर काम करते हैं। आम तौर पर यूजर्स UPI की मदद से अपने सेविंग अकाउंट के जरिए भुगतान करने में सक्षम होते हैं। हालांकि, GPay और Paytm जैसे UPI ऐप्स अपने यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जोड़ने और UPI भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं, आइए जान लेते हैं कि किस तरह UPI से क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जा सकता है। किन बैंको के क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं लिंक वर्तमान में, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान केवल बैंकों द्वारा जारी किए गए RuPay कार्ड के माध्यम से होता है। इसके अलावा, सभी बैंक वर्तमान में RuPay क्रेडिट कार्ड की पेशकश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जानना होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड लिंक हो सकता है या नहीं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौद, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और एसबीआई से मिलने वाले RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक कर सकेंगे। UPI से कैसे लिंक करें क्रेडिट कार्ड अपने क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपके पास ऊपर बताए गए बैंकों में से किसी एक कार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास GPay या Paytm जैसे ऐप्स पर एक एक्टिव UPI अकाउंट, एक्टिव RuPay एक क्रेडिट कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर जो कार्ड के साथ पंजीकृत हो, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आप नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके क्रेडिट कार्ड लिंक कर सकेंगे। GPay खोलें - प्रोफाइल आइकन पर टैप करें - RuPay क्रेडिट कार्ड विकल्प पर टैप करें - बैंक चुनें - कार्ड खोजें और सत्यापित करें Paytm खोलें - यूपीआई और भुगतान सेटिंग्स - नीचे स्क्रॉल करें - पेटीएम यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक करें - बैंक चुनें - कार्ड खोजें और सत्यापित करें PhonePe खोलें - प्रोफाइल आइकन - UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक करें - बैंक चुनें - कार्ड खोजें और सत्यापित करें BHIM खोलें - शीर्ष पर बैंक खाते पर टैप करें - नीचे दाईं ओर '+' आइकन पर टैप करें - क्रेडिट कार्ड विकल्प चुनें - बैंक चुनें - कार्ड खोजें और सत्यापित करें

Edited By: Rammohan Mishra