Featured story

AI नहीं ये पैसा छापने की मशीन है, जानिए फ्यूचर में Artificial Intelligence से कमाई करने की क्या हैं संभावनाएं

How to use AI to earn money एआई आने वाले समय में पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। PWC की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2030 तक ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 15.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। वर्तमान में एआई बुक लिखने से लेकर फ्रीलांसिंग में लोगों की मदद कर रहा है। (जागरण ग्राफिक्स)