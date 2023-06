Pan Card में अपडेट करना चाहते हैं नाम, Aadhaar e-KYC से आसान होगा काम

How To Update Name On Pan Card With The Help Of Aadhaar e KYC पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। यह नागरिक की पहचान से जुड़ा दस्तावेज है। ऐसे में कई बार पैन कार्ड धारक को अपने इसी आईडी कार्ड में नाम अपडेट करवाने की जरूरत होती है। यह प्रॉसेस काफी आसान हो गया है। आप Aadhaar e-KYC से ये काम कर सकते हैं।