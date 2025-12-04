150 रुपये रोज जमा कर बन सकते हैं करोड़पति, कहां और कैसे लगाना होगा पैसा? ये रहा पूरा कैलकुलेशन
करोड़पति बनने के लिए ज्यादा कमाने नहीं बल्कि ज्यादा बचत करने की जरूरत होती है। अगर नौकरी या बिजनेस में से हर महीने 5000 रुपये भी बचाए जाए तो आसानी से ...और पढ़ें
नई दिल्ली। पैसा कमाना और जोड़ना हर आदमी को पसंद है। नौकरीपेशा से लेकर मजदूरी करने वाला हर शख्स थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा कर बड़ा फंड इकट्ठा करने की चाह रखता है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आखिर हर महीने या हर दिन कितने पैसे जोड़कर कितने समय में करोड़पति (How to Become Crorrpati) बना जा सकता है। इसका जवाब है 26 साल, अगर आप हर महीने 5000 रुपये जोड़ते हैं तो 26 साल या फिर उससे पहले करोड़पति बन सकते हैं। 5000 रुपये महीना यानी 166 रुपये की बचत से भी इस सपने को साकारा किया जा सकता है।
लेकिन, इसके लिए आपको पैसा बैंक अकाउंट, बीमा या सीधे शेयर बाजार में नहीं लगाना है, बल्कि एसआईपी के जरिए आप करोड़पति बनने के इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। आइये आपको समझाते हैं करोड़पति बनने का यह पूरा कैलकुलेशन...
SIP से पूरा होगा सपना
26 साल तक 5000 रुपये महीने जोड़कर करोड़पति बनने के लिए आपको SIP (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में निवेश करना होगा। एसआईपी कैलकुलेटर के अनुसार,
- अगर आप हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो एक साल में 60000 (5000X12) जमा करेंगे।
- हर साल 60000 रुपये के हिसाब से 26 साल में में कुल 15,60,000 रुपये का निवेश होगा।
- अगर एसआईपी में सालाना 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो निवेश राशि पर अनुमानित 91,95,560 रुपये रिटर्न मिलेगा।
- ऐसे में कुल निवेश की गई रकम और रिटर्न 1,07,55,560 रुपये तक पहुंच जाएगा।
हालांकि, यह अनुमानित है और रिटर्न बढ़ भी सकता है या थोड़ा कम भी रह सकता है। लेकिन, मोटे तौर पर आपके करोड़पति बनने के सपने को साकार कर सकता है।
क्या है SIP कैलकुलेटर
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है, इसकी मदद से आप म्युचुअल फंड में एसआईपी द्वारा किए गए इंवेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह कैलकुलेटर आपको अनुमानित रेट ऑफ रिटर्न पर आपके निवेश की गई राशि की भविष्य में क्या वैल्यू होगी, इसकी कैलकुलेशन करके बताता है।
