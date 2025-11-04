Language
    क्या आप भी भूल गए पुराने बैंक अकाउंट में अपना पैसा, कैसे करें क्लेम, RBI ने बताए वापस पाने के 2 तरीके

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट पाने के लिए कई नागरिकों को मोबाइल पर मैसेज भेजती रहती है। आरबीआई की ओर से मिले नए मैसेज में कहा गया है,'पुराने बैंक खातों में पैसे भूल गए?'आरबीआई इसे वापस पाने में आपकी मदद कर सकता है! इसमें रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय खातों से पैसा वापस पाने के 2 तरीके बताए हैं।

    आरबीआई ने अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट को वापस पाने के तरीके बताए।

    नई दिल्ली। अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अपने पुराने बैंक अकाउंट (Unclaimed bank deposit) से पैसा निकालना भूल जाते हैं और उनका खाता निष्क्रिय हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोग अपने पुराने बैंक अकाउंट के बारे में ही भूल गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अपने अकाउंट में रखा पैसा वापस पा सकते हैं। खास बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर के नागरिकों को इसकी जानकारी दी है। RBI की ओर से मोबाइल पर आए मैसेज में इन-एक्टिव अकाउंट से पैसा वापस पाने का पूरा तरीका बताया गया है।

    RBI ने लोगों के भेजे मैसेज में क्या कहा?

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कई लोगों को मोबाइल पर आरबीआई का एक मैसेज वॉट्सऐप या अन्य माध्यम से मिला है, जिसमे लिखा है कि 'पुराने बैंक खातों में पैसे भूल गए?'आरबीआई इसे वापस पाने में आपकी मदद कर सकता है!

    आरबीआई ने कहा कि यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई खाता 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो उसकी धनराशि आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (DEA) में ट्रांसफर कर दी जाती है, और आप अभी भी उस पर दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको udgam (उदगम) की वेबसाइट पर जाना होगा, जो आरबीआई का अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे है।

    इस वेबसाइट पर विजिट कर आप मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आपको अपने या पारिवारिक सदस्यों के उन बैंक खातों की जमाराशि की जानकारी मिल जाएगी, जिन्हें अब तक क्लेम नहीं किया गया है।

    दस्तावेज लेकर बैंक जाएं

    यदि उदगम पोर्टल पर आपके पुराने बैंक खाते में जमा राशि के पता चलता है तो आप इसे क्लेम करने के लिए संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जाएं।

    यहां केवाईसी दस्तावेज़ के तौर पर आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत करें।

    वेरिफिकेशन के बाद बैंक खाते में जमा रकम ब्याज के साथ मिलेगी, यदि लागू है तो

    RBI आयोजित कर रहा शिविर

    इसके अलावा, बैंक में अनक्लेम्ड जमा राशि के बारे में रिजर्व बैंक विशेष शिविर आयोजित कर रहा है, जो अक्तूबर–दिसंबर 2025 के बीच लगाए जा रहे हैं।