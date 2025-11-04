क्या आप भी भूल गए पुराने बैंक अकाउंट में अपना पैसा, कैसे करें क्लेम, RBI ने बताए वापस पाने के 2 तरीके

नई दिल्ली। अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अपने पुराने बैंक अकाउंट (Unclaimed bank deposit) से पैसा निकालना भूल जाते हैं और उनका खाता निष्क्रिय हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोग अपने पुराने बैंक अकाउंट के बारे में ही भूल गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अपने अकाउंट में रखा पैसा वापस पा सकते हैं। खास बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर के नागरिकों को इसकी जानकारी दी है। RBI की ओर से मोबाइल पर आए मैसेज में इन-एक्टिव अकाउंट से पैसा वापस पाने का पूरा तरीका बताया गया है।

RBI ने लोगों के भेजे मैसेज में क्या कहा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कई लोगों को मोबाइल पर आरबीआई का एक मैसेज वॉट्सऐप या अन्य माध्यम से मिला है, जिसमे लिखा है कि 'पुराने बैंक खातों में पैसे भूल गए?'आरबीआई इसे वापस पाने में आपकी मदद कर सकता है!

आरबीआई ने कहा कि यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई खाता 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो उसकी धनराशि आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (DEA) में ट्रांसफर कर दी जाती है, और आप अभी भी उस पर दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको udgam (उदगम) की वेबसाइट पर जाना होगा, जो आरबीआई का अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे है।