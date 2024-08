Debit या Credit कार्ड खो जाने पर तुरंत करें ब्लॉक, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में डेबिट कार्ड (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) यूजर्स की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिली है। कई बार यह कार्ड्स खो या चोरी हो जाते हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने पर इसे तुरंत ब्लॉक करें, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर पाएं।

आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि आप इन कार्ड को कैसे ब्लॉक (How to Block Debit or Credit Card) कर सकते हैं।