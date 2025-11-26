नई दिल्ली। 26/11, यह वह तारीख है जिसे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 26 नवंबर 2008 में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लहू लुहान कर दिया था। इस भीषण आतंकी हमले में आतंकियों ने CST, होटल ताज और ओबेरॉय समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। होटल ताज में घुसे आतंकियों से मुठभेड़ 3 दिन तक चली इसलिए जब भी 26/11 हमले की बात होती है तो होटल ताज की तस्वीरें जहन में आ जाती हैं।

100 साल से मुंबई की शान ताज महल पैलेस होटल को आतंकियों ने गोला-बारूद और आगजनी से बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस हमले के बाद रतन टाटा ने फिर से होटल का रेनोवेशन कराया और इसे सजाया व संवारा। क्या आपको अंदाजा है कि 26/11 मुंबई हमले के बाद होटल ताज के रेनोवेशन पर टाटा समूह ने कितना रुपया खर्च किया था।

एक महीने में पूरा हुआ रेनोवेशन 26/11 हमले के बाद होटल ताज के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 21 महीने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, ताज होटल के पुनर्निर्माण पर करीब 38 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। 26/11 के हमले में होटल के हेरिटेज विंग को भारी नुकसान पहुंचा था।

रेनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत, भव्य बॉलरूम के लौह स्तंभों को सुनहरा रंग दिया गया, लक्ज़री सुइट्स को पूरी तरह से रिनोवेट किया गया। इतना ही नहीं इस तरह के हमले से बचने के लिए होटल की सुरक्षा व्यवस्था को भी एडवांस किया गया, ताज महल पैलेस में अब आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम है।