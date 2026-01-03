Aadhar Card में मोबाइल नंबर बदलना कितना है महंगा, यहां जानिए सही फीस; सरकारी खाते में जाते हैं इतने रुपये

नई दिल्ली। How To Update Mobile Number in Aadhar Card: 1.3 अरब से अधिक भारतीय बैंक खाते खोलने से लेकर लोन के लिए आवेदन करने तक हर चीज के लिए आधार पर निर्भर हैं। हर एक। जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। आज के समय यह डॉक्यूमेंट हम भारतीयों की एक विशिष्ट पहचान बन गया है। इसके बिना ना तो आप टिकट बुक कर सकते हैं और ना ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। समय के साथ आधार कार्ड में अपडेट भी होते रहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख अपडेट मोबाइल नंबर का होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके आधार में किसी और का मोबाइल नंबर जुड़ा होता है। ऐसे में आधार कार्ड में खुद का मोबाइल नंबर एड कराना बहुत ही जरूरी होता है।



पुरानी आधार जानकारी महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके आधार से किसी दूसरे का नंबर जुड़ा है तो ओटीपी उसके पास जा सकती है। इसलिए इसे अपडेट करना जरूरी है।