कपड़ों की धुलाई हुई महंगी: सर्फ एक्सेल, रिन और व्हील के बढ़ गए दाम; चेक करें साबुन और डिटर्जेंट की नई रेट लिस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने लागत का दबाव बने रहने और लाभ मार्जिन को बनाए रखने के प्रयासों के बीच अपने घरेलू इस्तेमाल के उत्पादों की श्रेणी में सर्फ एक्सेल, रिन और व्हील जैसे लोकप्रिय डिटर्जेंट ब्रांड के कई उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है।

पिछले महीने एचयूएल की एमडी और सीईओ प्रिया नायर ने कहा था कि कंपनी कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव के आधार पर कीमतों में सोच-समझकर बढ़ोतरी जारी रखेगी। उन्होंने कहा था कि जिंस की ऊंची महंगाई चुनौती बनी हुई है, हालांकि मांग में मजबूती कायम है।

कितने बढ़े दाम? कीमतों में संशोधन विभिन्न पैक के आकार के आधार पर किया गया है। इनमें एक रुपये से लेकर 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने सर्फ एक्सेल क्विक वॉश के एक किलोग्राम वाले पैक की कीमत 235 रुपये से बढ़ाकर 245 रुपये कर दी है।

वहीं, 500 ग्राम वाले पैक का दाम 123 रुपये से बढ़ाकर 128 रुपये कर दिया गया है। सर्फ एक्सेल ईजी वॉश के एक किलोग्राम वाले पैक की कीमत 167 रुपये से पांच रुपये बढ़ाकर 172 रुपये और 500 ग्राम वाले पैक की कीमत 85 रुपये से बढ़ाकर 87 रुपये कर दी गई है।